Eberl: «Zu lange dürfen uns zu viele Spieler nicht fehlen»

München (dpa) - Laut Sportchef Max Eberl entscheidet die Personalsituation der kommenden Monate über den sportlichen Erfolg von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison. «Zu lange dürfen uns zu viele Spieler nicht fehlen», sagte Eberl am Sonntag im Sport1-«Doppelpass». Beim 0:3 im Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstagabend bei Borussia Dortmund habe der Gegner mit seinem Top-Sturm und Gladbach «nur mit einer Variante» gespielt, bemerkte der 46-Jährige.

Von dpa