Leverkusen im ersten Bundesliga-Spiel ohne Transfer Schick

Wolfsburg (dpa) - Bayer Leverkusen verzichtet im ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison erneut auf seinen bisherigen Toptransfer Patrik Schick. Der für mehr als 25 Millionen Euro von AS Rom verpflichtete und zuletzt an RB Leipzig ausgeliehene tschechische Nationalstürmer sitzt auch am Sonntagabend (18.00 Uhr/Sky) in der Partie beim VfL Wolfsburg zunächst nur auf der Bank. Der 24-Jährige war bereits vor einer Woche im DFB-Pokal-Spiel gegen Eintracht Norderstedt (7:0) erst in der zweiten Halbzeit für den Argentinier Lucas Alario eingewechselt worden.

Von dpa