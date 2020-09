Bauarbeiten verzögern sich: Langer Stau auf A1 Richtung Köln

Köln (dpa/lnw) - Pendler in Richtung Köln haben am Montagmorgen Verzögerungen in Kauf nehmen müssen. Die Fahrbahnsanierung auf der Autobahn 1 zwischen Burscheid und dem Autobahnkreuz Leverkusen verzögerte sich in den Vormittag, wie der zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilte. Der Streckenabschnitt blieb daher zunächst gesperrt. Laut WDR-Staumelder gab es gegen 8 Uhr Verzögerungen von rund einer Stunde. Ab Wermelskirchen staute es sich auf einer Länge von 7 Kilometern.

Von dpa