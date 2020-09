Vorfahrt genommen: Zwei Tote bei Unfall im Kreis Herford

Herford (dpa/lnw) - Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Vlotho im Kreis Herford am Sonntagabend ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin in Herford am Montag berichtete, hatte ein 45 Jahre alter Autofahrer nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt missachtet und war mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Die 40 Jahre alte Fahrerin dieses Wagens und ihre 83 Jahre alte Beifahrerin erlitten tödliche Verletzungen. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen.

Von dpa