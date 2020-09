Nach Brand in Firma: Prozess gegen Ex-Mitarbeiter begonnen

Kleve (dpa/lnw) - Nach einem Großbrand in einer Autoteile-Fabrik in Uedem am Niederrhein hat am Montag beim Landgericht Kleve der Prozess gegen einen Ex-Mitarbeiter begonnen. Der 58-Jährige soll laut Anklage aus Wut über seinen Arbeitgeber mehrere Hallen und das Verwaltungsgebäude mit Benzin angesteckt haben. Sieben Hallen und das Bürogebäude wurden teils schwer beschädigt. Der Angeklagte hatte bei seinen bisherigen Vernehmungen die Tat abgestritten.

Von dpa