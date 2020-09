Maschinenpistole bei 61-Jährigem in Much gefunden

Much (dpa/lnw) - Im Schlafzimmer eines 61-Jährigen in Much (Rhein-Sieg-Kreis) hat die Polizei eine Maschinenpistole, weitere Schusswaffen und eine große Menge Munition gefunden. Zuvor hatten die Beamten einen anonymen Tipp erhalten, dass der Verdächtige die tschechische Kriegswaffe im Internet verkaufen wolle, wie ein Polizeisprecher am Montag in Siegburg berichtete.