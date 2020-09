Obdachloser tot im Park gefunden: Mordkommission ermittelt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines Obdachlosen in Düsseldorf ermittelt eine Mordkommission in alle Richtungen. Die Leiche des 41-Jährigen war in der Nacht zum Sonntag in einem Düsseldorfer Park entdeckt worden. Äußere Verletzungen deuteten auf ein Verbrechen hin, ein Obduktionsergebnis liege aber noch nicht vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag.

Von dpa