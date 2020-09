Wuppertal/Haan (dpa/lnw) - Ein 37-Jähriger hat vor Gericht seine Beteiligung an einem äußerst brutalen Überfall auf einen Rentner in Haan gestanden. Er sei aber davon ausgegangen, dass es sich bloß um einen Einbruch handele und keiner im Haus sei, sagte der Angeklagte am Montag beim Prozessauftakt am Wuppertaler Landgericht aus.

Von dpa