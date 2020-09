Polizei findet Drogen in Beinprothese von Dealer

Münster (dpa/lnw) - Bei Personenkontrollen in Münster haben Polizisten Drogen in der Beinprothese eines Dealers entdeckt. Laut Polizeiangaben kontrollierten die Beamten am Montagnachmittag 67 Personen rund um den Hauptbahnhof. Darunter seien ein 25-Jähriger und ein 39-Jähriger gewesen, die der Polizei als Dealer bekannt waren. Bei dem Jüngeren fand die Polizei Päckchen mit Kokain. Als sie den 39-Jährigen auf der Polizeiwache genauer durchsuchten, fanden sie in seiner Beinprothese 35 Gramm Kokain, fünf Gramm Heroin und mehrere Pillen Ecstasy. Für beide Männer wurde für Dienstag ein Termin beim Haftrichter angesetzt.

Von dpa