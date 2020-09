Keine neuen Schulden im Etat 2021: Rettungsschirm abgegrenzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz coronabedingter milliardenhoher Steuermindereinnahmen will die schwarz-gelbe NRW-Landesregierung einen allgemeinen Haushalt ohne neue Schuldenaufnahme schaffen. Das Kabinett beschloss am Dienstag den Etatentwurf für 2021. Der Haushalt bleibe mit einem Volumen von fast 82 Milliarden Euro im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, teilte Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) mit. Allerdings ist der gewaltige Corona-Rettungsschirm der Landesregierung in Höhe von 25 Milliarden Euro nicht Bestandteil des Haushaltsentwurfs. Das Sondervermögen werde vom allgemeinen Haushalt abgegrenzt, sagte Lienenkämper.

Von dpa