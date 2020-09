Lazaro wegen Rose nach Gladbach: «Geiler Trainer»

Der Flügelspieler spielte in der Bundesliga bereits für Hertha BSC und ist aktuell von Inter Mailand an Gladbach verliehen. Nach einer Saison soll es eine Kaufoption für weniger als 20 Millionen Euro geben. Aktuell fehlt Lazaro noch verletzt, er zog sich in der Vorbereitung einen Muskelbündelriss zu.