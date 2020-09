Lastwagen dürfen an Feiertagen begrenzt fahren

Hintergrund der im vergangenen Jahr getroffenen Übereinkunft ist, dass der Reformationstag am 31. Oktober in Niedersachsen ein Feiertag ist, und einen Tag später am 1. November Allerheiligen in NRW. Für Lastwagen gelten an Feiertagen Fahrverbote; die Aufeinanderfolge von zwei Feiertagen in zwei Nachbarländern führte dazu, dass Lastwagenfahrer im länderübergreifenden Verkehr zwei Tage lang Zwangspause hatten.

NRW und Niedersachsen hatten sich daher darauf geeinigt, die Lkw-Fahrverbote an beiden Feiertagen auf die Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr zu beschränken. Im erlaubten Zeitraum werden an dem jeweiligen Feiertag Durchfahrtsrechte auf den Autobahnen A1, A2, A30, A31 und A33 gewährt.