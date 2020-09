Paciência nach 0:8-Pleite: Nicht reden, mehr arbeiten

Gelsenkirchen (dpa) - Neuzugang Gonçalo Paciência vom FC Schalke 04 will vor dem Bundesligaspiel gegen Werder Bremen (Samstag 18.30 Uhr/Sky) nicht mehr über sein Debüt beim Revierverein sprechen. Die Leihgabe von Eintracht Frankfurt spielte am Freitagabend beim 0:8 gegen den FC Bayern München erstmals für Schalke. «Das war sicherlich nicht das beste Spiel. Aber wir sollten jetzt nicht zu viel reden, sondern mehr arbeiten», sagte der portugiesische Angreifer am Mittwoch bei seiner offiziellen Vorstellung.

Von dpa