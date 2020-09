Neuer Corona-Hotspot im Kreis Steinfurt: Bei einer Routinekontrolle in dem Emsdettener Unternehmen „Allfrisch“ sind in der Nacht zum Mittwoch 26 Mitarbeiter positiv getestet worden. Das hat der Kreis Steinfurt am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Bei einem großen Teil der Mitarbeiter stehen die Testergebnisse noch aus.

Zusätzlich würden Angehörige und Freundeskreise untersucht. Mehrere hundert Personen befänden sich zurzeit in Quarantäne. Der Gesundheitsdezernent des Kreises Steinfurt, Tilman Fuchs, sprach von einer „großflächigen Quarantänisierung“, die einen lokalen oder regionalen Lockdown verhindern solle. "Das Ausmaß ist uns noch nicht bekannt, unsere Ermittler arbeiten mit Hochdruck", sagte eine Sprecherin des Kreises auf dpa-Anfrage. Es gehe auch darum, Infektionsketten rasch zu unterbrechen.

„Allfrisch“ gehört zur Unternehmensgruppe Sprehe. In dem Betrieb in Emsdetten werden täglich 20.000 Puten zerlegt. Dort arbeiten rund 300 Menschen, 200 davon in der Zerlegung. Ein Teil von ihnen arbeitet als Leiharbeiter und sei in den vergangenen Wochen auch nach Bulgarien und Rumänien gereist. Zu dem Ausbruch sagte der Werksleiter des Betriebs, Klemens Biermann: „Wir haben aus unserer Sicht alles getan, um genau das zu vermeiden.“

Hohe Fallzahlen in Hamm

In der Stadt Hamm mit den bundesweit höchsten Corona-Neuinfektionszahlen klettert der Wert unterdessen weiter. Am Mittwoch wurden 94,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen verzeichnet. Am Dienstag hatte die 182.000-Einwohner-Stadt bei dieser zentralen sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz noch 87,1 genannt.

Laut Robert Koch-Institut lag Hamm deutschlandweit an der Spitze. Seit Mittwoch dürfen sich in Hamm zum Schutz gegen die Pandemie im öffentlichen Raum nur noch fünf Personen oder Personen aus zwei Haushalten gemeinsam aufhalten. Schüler und Lehrer in weiterführenden Schulen müssen auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Als Auslöser der Corona-Welle gilt eine Großhochzeit und damit verbundene Feste in Werl, Dortmund Hamm.