Gladbach will am Samstag 10 804 Zuschauer ins Stadion lassen

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach plant für das Heimspiel gegen Union Berlin mit einer Kulisse von 10 804 Zuschauern. «Es ist ein emotionales Plus, dass wir wieder 10 804 Zuschauer im Stadion begrüßen dürfen. Es ist ein erster sehr wichtiger Schritt», sagte Borussia-Geschäftsführer Stephan Schippers am Mittwoch. Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach, dem Gesundheits- sowie dem Ordnungsamt getroffen. Aber es gelten für Fans verschiedene Einschränkungen und Maßnahmen.