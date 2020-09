Lehrer und Erzieher: Ende der kostenlosen Corona-Tests

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die kostenlosen Corona-Tests für Lehrer und Kita-Beschäftigte laufen mit Beginn der Herbstferien am 9. Oktober aus. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch sagte, seien durch die «insgesamt niedrigen Infektionszahlen bei diesen Personengruppen in den vergangenen Wochen» anlasslose Tests nicht «zielführend». Die kostenlosen Tests waren von Beginn an von den beteiligten Ministerien als vorläufig bezeichnet worden. Die «Westfalenpost» hatte zuvor über das Ende der Tests berichtet.

Von dpa