Schneider zur Schalker Trainerfrage: Stelle kein Ultimatum

Gelsenkirchen (dpa) - Sportchef Jochen Schneider will von einem Endspiel für Schalkes Trainer David Wagner am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen (18.30 Uhr/Sky) nichts wissen. «Ich bin keiner, der öffentlich ein Ultimatum von sich gibt. Das ist nicht meine Art», sagte Schneider am Mittwoch zu seinen Äußerungen vom Wochenende, als er nach dem 0:8 am ersten Spieltag bei Bayern München eine Reaktion gefordert hatte. «Ich erwarte eine deutliche Leistungssteigerung, die sich auch im Ergebnis widerspiegelt», hatte Schneider nach der «indiskutablen Leistung» in München gesagt.

Von dpa