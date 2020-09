Remscheid verschärft Corona-Auflagen

Private Feiern mit geselligem Charakter wie runde Geburtstage, Hochzeiten oder Jubiläen müssten ab einer Teilnehmerzahl von 25 Personen vorab den Behörden gemeldet werden. Ab 50 Gästen bis zu einer Obergrenze von 150 Personen muss die Stadt Feiern genehmigen. Die neuen Maßnahmen gelten zunächst für 14 Tage.

In der bergischen Stadt hatte die Zahl der Neuinfektionen den Schwellenwert von 50 pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz des Robert Koch-Instituts (RKI) stieg auf einen aktuellen Wert von 51,4 - nach 36,9 am Dienstag. Wird in einer Stadt oder in einem Kreis die 50er-Grenze überschritten, sieht die Corona-Schutzverordnung in NRW «zwingend zusätzliche Schutzmaßnahmen» vor.