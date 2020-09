Düsseldorf: Greenpeace-Aktivisten klettern auf Staatskanzlei

Düsseldorf (dpa) - Greenpeace-Aktivisten sind aus Protest gegen den Braunkohletagebau Garzweiler auf das Dach der Staatskanzlei in Düsseldorf geklettert. An der Fassade haben die Demonstranten ein Banner mit der Aufschrift «Staatskanzlei NRWE: Klima verheizt, Heimat zerstört» befestigt. Das teilte die Umweltorganisation am frühen Donnerstagmorgen mit. Die Polizei bestätigte einen größeren Einsatz an der Staatskanzlei.

Von dpa