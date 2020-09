Mehr Todesfälle im August in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Todesfälle ist in Nordrhein-Westfalen im August höher gewesen als im August des Vorjahres. Im vergangenen Monat starben etwa 17 500 Menschen, teilte das Statische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mit. Im August 2019 waren es 16 200.