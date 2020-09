Müller-Römer nicht mehr Vorsitzender der Mitgliederrates

Kölner Medienberichten zufolge hatte der umstrittene Jurist mit der markanten Zopf-Frisur den Rückhalt im Mitgliederrat verloren. Dem 52-Jährigen werden demnach eine Reihe von Fehltritten angelastet. Jüngst hatte ein an die Öffentlichkeit geratener Mailverkehr mit einem Mitglied für Schlagzeilen gesorgt. Der Mitgliederrat sprach in einer Mitteilung von einem «kampagnenartigen Vorgehen der Veranlasser». Müller-Römer sei «Opfer übelster Hetze» geworden: «Seine daraus entstandenen Verletzungen können wir nachvollziehen. Leidenschaftliche Menschen machen Fehler. Mutige und aufrechte Menschen entschuldigen sich für eben diese. Und das hat Stefan Müller-Römer stets getan und er tut es auch in diesem Fall.» Daher begrüße es das Gremium, «dass Stefan Müller-Römer als ordentliches Mitglied dem Rat erhalten bleibt».

Noch vor Tagen hatten sich die Kölner Altinternationalen um Ex-Präsident Overath im Vereinszentrum zur Causa Müller-Römer mit der Club-Spitze getroffen. Müller-Römer erzwang 2010 eine Neuauszählung zur Entlastung des damaligen Vorstandes mit Overath an der Spitze. Für das Idol war es der Anfang vom Ende seiner Amtszeit.