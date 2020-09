Beschuldigter Arzt beging Suizid in U-Haft

Ein Arzt, der zwei Patientinnen betäubt und dann vergewaltigt haben soll, hat sich in der Untersuchungshaft das Leben genommen. Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede sagte am Donnerstag auf dpa-Anfrage, der 32-jährige Neurologe sei am Morgen tot in seiner Zelle gefunden worden. Er habe sich erstickt, wofür er seine fachlichen Kenntnisse als Mediziner genutzt habe, schilderte Uwe Nelle-Cornelsen. Das „Westfalen-Blatt“ hatte zuvor über den Suizid berichtet .

Der Mann war verdächtigt worden, im Juli und September 2019 in einer Klinik zwei Frauen vergewaltigt zu haben , ein Opfer sei zweimal sexuell missbraucht worden. Der 32-Jährige habe seine mutmaßlichen Taten gefilmt, hatten die Ermittler am Mittwoch mitgeteilt. Der Mediziner war am Montag festgenommen worden, am Dienstag hatte das Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Eine der Frauen hatte Anzeige erstattet und damit die Ermittlungen ins Rollen gebracht.

Möglicherweise noch weitere Opfer

Der 32-Jährige habe sich innerhalb der JVA in einem Infektionsschutzbereich befunden, der wegen Corona eingerichtet worden war, sagte Nelle-Cornelsen. Dort habe man ihn leblos in seiner Zelle aufgefunden. Es sei ein „normales Todesermittlungsverfahren“ aufgenommen worden, hieß es bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld. In solchen Fällen gehe es in den Untersuchungen etwa darum, eine Fremdeinwirkung vollständig auszuschließen.

Der Mann war als Assistenzarzt in der Evangelischen Klinik Bethel tätig, dort freigestellt worden und hatte das Arbeitsverhältnis später von sich aus beendet, wie das Krankenhaus gemeldet hatte. Der Mediziner soll bei einer MRT-Untersuchung zur Sedierung vorsätzlich ein Medikament verabreicht haben, das nicht den Richtlinien entsprach. Zunächst war man laut Klinik nicht von einer schweren Straftat ausgegangen. Es sei wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt worden. Das Krankenhaus hatte sich bestürzt über die offensichtlich neue Beweislage und Festnahme des Mannes gezeigt.

Laut „Westfalen-Blatt“ könnte es womöglich weitere Opfer geben. Bei einer Durchsuchung seien Dokumente mit Dutzenden Namen von Frauen gefunden worden. Dazu wollte sich die Staatsanwaltschaft am Donnerstag nicht äußern.

Hinweis: Der Pressekodex sieht vor, dass über Suizide zurückhaltend berichtet wird.Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände. Grund für die Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen. Daher werden wir nicht im Detail über den Vorfall berichten.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Ergänzend können Sie das Angebot der Krisenhilfe Münster (0251-519005) in Anspruch nehmen und dort bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.

www.telefonseelsorge.de