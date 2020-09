Kruse weiter kein Startkandidat für Union: Awoniyi vor Debüt

Berlin (dpa) - Max Kruse arbeitet weiter an seiner Fitness und ist auch im Auswärtsspiel des 1 FC Union bei Borussia Mönchengladbach kein Kandidat für die Startformation. «Für 90 Minuten ist er sicher noch nicht bereit. Aber er ist weiter als vor einer Woche», sagte Trainer Urs Fischer bei einer Pressekonferenz des Berliner Fußball-Bundesligisten am Donnerstag. Sturmneuzugang Taiwo Awoniyi könnte hingegen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sein Debüt im Trikot der Eisernen feiern - möglicherweise sogar in der Startelf.

Von dpa