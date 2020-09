Köln (dpa/lnw) - Auf dem Gelände eines Wertstoff-Recyclingbetriebs in Köln ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen seien mehrere Kubikmeter Pappe und Papier in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Stadt warnte über die Warn-App Nina vor einer großräumigen Rauchausbreitung und rief Anwohner im Stadtteil Deutz auf, Fenster und Türen zu schließen.

Von dpa