Feuer auf Recyclinghof: Stadt warnt vor starkem Rauch

Köln (dpa/lnw) - Auf dem Gelände eines Wertstoff-Recyclingbetriebs in Köln ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr waren aus ungeklärter Ursache mehrere Kubikmeter Pappe und Papier in Brand geraten. Ein Mensch kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Drei Löschzüge der Feuerwehr hätten den Brand unter Kontrolle gebracht, sagte ein Sprecher.

Von dpa