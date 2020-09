NRW Spitzenreiter bei Nachhaltigkeitsanleihen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen nimmt bei der Ausgabe von sogenannten Nachhaltigkeitsanleihen eine Spitzenposition ein. Das Bundesland habe in den vergangenen Jahren sechs Nachhaltigkeitsanleihen mit einem Gesamtvolumen von fast elf Milliarden Euro an den Finanzmärkten platziert, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. Damit sei NRW der größte öffentliche Emittent solcher Anleihen weltweit und das erste und bisher einzige Bundesland, das Anleihen in diesem Bereich begebe.

