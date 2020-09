Zoll: Schmuggelware in XL-Mengen am Airport sichergestellt

Dabei hätten die Schmuggler für ihre Waren teilweise ideenreiche Verstecke gefunden. So sei Heroin in Griffstücken von Springseilen verborgen oder Amphetamin in einer Lauflernhilfe für Kleinkinder verbaut gewesen. Die unversteuerten Zigaretten waren in mehreren Paketsendungen von Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten aus unterwegs nach Großbritannien - beschriftet als Autoersatzteile.