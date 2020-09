Nach Corona-Pause: Fridays for Future wieder auf der Straße

Aachen/Bonn (dpa/lnw) - Nach längerer Pause wegen der Corona-Pandemie hat die Bewegung Fridays for Future am Freitag in NRW in mehreren Städten mit Tausenden Teilnehmern wieder für mehr Klimaschutz demonstriert. In Bonn berichteten die Organisatoren von 3000 Teilnehmern, die Polizei von rund 2000. Die Demonstration verlaufe ohne Störungen, sagte ein Polizei-Sprecher. In Aachen sprach die Polizei zunächst von über 1000 Teilnehmern. «Es ist friedlich, sie tragen ihre Masken, alles gut», sagte eine Polizei-Sprecherin. In Essen teilten die Organisatoren mit, dass rund 1000 Teilnehmer dabei seien. In Köln schätzten die Organisatoren kurz nach dem Start zur Mittagszeit die Teilnehmerzahl auf 7000.

Von dpa