Baumgart vor HSV-Spiel zuversichtlich: Paderborn will Sieg

Paderborn (dpa/lno) - Nach der 0:1-Auftaktniederlage bei Holstein Kiel fordert Paderborns Trainer Steffen Baumgart vor dem 2. Liga-Topduell mit dem Hamburger SV den ersten Saison. «Die Niederlage gegen Kiel hat mich geärgert. Der HSV zählt für mich zwar zu den Top-Favoriten, aber wir wollen zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen», sagte der SCP-Coach am Freitag vor der Partie am nächsten Montag (20.30 Uhr) gegen die Hamburger. Wegen der späten Anstoßzeit wird die maximale Zuschauerkapazität von 20 Prozent noch nicht genutzt, so dass nur maximal 300 Besucher in der Benteler-Arena sein werden.

Von dpa