Rücktritt für Wagner kein Thema: «Bin total kämpferisch»

Gelsenkirchen (dpa) - Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 denkt trotz der in der Vereinsgeschichte beispiellosen Negativserie von 17 Spielen ohne Sieg nicht an einen Rücktritt. «Keine Frage, es ist wahnsinnig schwer. Aber die Überzeugung, dass es zu drehen ist, mit dem morgigen Spiel als Startpunkt, ist zu 100 Prozent da», sagte der 48-Jährige auf eine entsprechende Frage am Tag vor dem wichtigen Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr/Sky). Und er betonte: «Ich bin total kämpferisch.»

Von dpa