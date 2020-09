Apotheker wollen Hilfe nach Insolvenz eines Abrechenzentrums

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Insolvenzanmeldung des Apotheken-Abrechners AvP hoffen Apothekerkammer- und verband auf finanzielle Hilfe durch das Land. «Bei einem Zahlungsausfall ist das Geld für die Apotheken verloren», betonten die Präsidenten der Landesapothekerverbands (LAV), Fritz Becker, und Günther Hanke von der Landesapothekerkammer (LAK). Dies sei eine Situation, die für viele Apotheken das Aus bedeuten würde, hieß es in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die Organisationen baten Kretschmann um Prüfung, inwieweit es möglich sei, «die unverschuldet in Not geratenen Apotheken aus Mitteln des Landes zu unterstützen».

Von dpa