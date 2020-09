NRW-Imker mit mittelmäßiger Ernte

Wachtberg (dpa) - Nordrhein-Westfalens Imker haben dieses Jahr nur eine mittelmäßige Honigernte einholen können. Es sei zu trocken gewesen - viele Blumen hätten zwar üppig geblüht, hätten aber zu wenig Nektar gehabt, hieß es vom Deutschen Imkerbund am Freitag in Wachtberg bei Bonn. Pro abgeerntetem Bienenvolk seien im Schnitt rund 36 Kilo Honig eingeholt worden - ein minimales Plus zum Vorjahr (2019: 35,9 Kilo; 2020: 36,3 Kilo). «Die Ernte war nur durchschnittlich», sagte Imkerbund-Sprecherin Petra Friedrich. Klimawandel und Trockenheit führten in ganz Deutschland dazu, dass Sortenhonige aus Raps oder Lindenblüte in manchen Regionen sehr schwach ausfielen. Der Deutschland-Schnitt lag bei 34 Kilo.

Von dpa