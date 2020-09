94 Jahre alter Autofahrer scheitert bei Einparkversuch

Duisburg (dpa/lnw) - Ein Einparkversuch eines 94 Jahre alten Autofahrers in Duisburg ist in einer kleinen Katastrophe geendet. Zunächst habe der Mann am Donnerstag den Vorwärts- und den Rückwärtsgang verwechselt, berichtete die Polizei. Dadurch sei ein anderes, geparktes Auto gegen einen Baum geschoben worden. Anschließend trat der Senior nach eigenen Angaben «versehentlich das Gaspedal, statt die Bremse», wodurch sein Gefährt gegen einen Wagen auf der anderen Straßenseite knallte. Nach dem Aufprall riss am Auto des 94-Jährigen ein Hinterrad ab.

Von dpa