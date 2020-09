Fast eine Million Euro Bargeld in Kleinwagen entdeckt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Versteckt in der Rücksitzwand eines Kleinwagens haben Polizisten auf der Autobahn 61 bei Mönchengladbach fast eine Million Euro Bargeld entdeckt. Die Geldpakete seien mehrere Kilogramm schwer, teilte die Polizei am Freitag in Mönchengladbach mit.