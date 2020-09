Erkelenz/Aachen (dpa/lnw) - Im Rheinischen Braunkohlerevier wollen verschiedene Gruppen heute weiter gegen den Kohleabbau protestieren. Polizei und Veranstalter rechnen mit insgesamt mehreren Tausend Teilnehmern. Die Initiative Alle Dörfer bleiben und die Bewegung Fridays for Future haben am Tagebau Garzweiler II zu einer Demonstration aufgerufen (12.00 Uhr). Sie steht unter dem Motto «Kein Grad weiter - heißt keinen Meter mehr den Kohlebaggern». Die Organisation Ende Gelände plant Aktionen des «zivilen Ungehorsams» und will nach eigenen Angaben Bagger und Gas-Infrastruktur blockieren.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an Kräften aus mehreren Bundesländern im Einsatz. Der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach kündigte ein konsequentes Einschreiten bei gewalttätigen und rechtswidrigen Aktionen an.

RWE Power appellierte an die Demonstranten, sich und andere nicht in Gefahr zu bringen. Betriebsfremde und Ortsunkundige könnten die Sicherheitsrisiken, die von Geräten und Arbeitsabläufen im Tagebau ausgingen, nicht einschätzen, teilte ein Sprecher mit. Das Unternehmen werde Straftaten rigoros anzeigen.

Wegen der Corona-Pandemie müssen die Aktivisten laut einem Gerichtsurteil Namen, Adressen und Telefonnummern der Teilnehmer erfassen, um im Falle einer Infektion eine Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Am Donnerstag und Freitag hatte das Aachener Ordnungsamtes im Klimacamp kontrolliert, ob die Auflagen eingehalten werden, und bei Verstößen mit der Räumung gedroht.