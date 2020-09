Schick in Leverkusens Startformation gegen Ex-Club Leipzig

Leverkusen (dpa) - Neuzugang Patrik Schick durfte im dritten Pflichtspiel für den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen erstmals von Beginn an ran. Der tschechische Nationalspieler startete am Samstag im Spitzenspiel gegen seinen Ex-Club RB Leipzig im Sturmzentrum. Dafür saß Lucas Alario auf der Bank. Leipzigs Coach Julian Nagelsmann musste in der Defensive eine Änderung vornehmen, Nordi Mukiele spielte für Marcel Halstenberg (Trauerfall). Auf der Bank saß zu Beginn der in dieser Woche verpflichtete Norweger Alexander Sörloth.

Von dpa