Regionalliga: Wübbenhorst mit Lotte nach 0:6 Vorletzter

«Es war das erste Spiel in dieser Saison, in dem wir keine Chance hatten. Wir waren auf ganzer Linie unterlegen. Das war zum Teil dumm und naiv - ein gebrauchter Tag für uns», sagte Wübbenhorst, nach Inka Grings in Straelen erst die zweite Frau als Cheftrainerin eines Viertliga-Männerteams dem «RevierSport». «Verstärkungen, vor allem durch erfahrene Spieler, sind sportlich gesehen unumgänglich», sagte Wübbenhorst: «Finanziell aber unmöglich. Das ist leider die Realität.»