Kabak über vermeintliche Spuckattacke: «War keine Absicht»

Gelsenkirchen (dpa) - Abwehrspieler Ozan Kabak vom FC Schalke 04 hat sich für sein Spucken in Richtung von Gegenspieler Ludwig Augustinsson entschuldigt. «Es war keine Absicht, die Sicht von außen täuscht. Ich habe so etwas noch nie gemacht und werde es auch niemals tun, da es einfach unsportlich ist. Dies war sehr unglücklich. In jedem Fall, Entschuldigung an Ludwig», schrieb der 20 Jahre alte Fußballer auf Twitter. Er hatte beim 1:3 der Schalker im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstagabend in der 27. Minute nach einem Foul an Augustinsson zu Boden gespuckt - auf TV-Bildern wirkte es wie Absicht in Richtung des Schweden.

Von dpa