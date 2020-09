Rommerskirchen (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einer Hof-Stallung in Rommerskirchen im Rhein-Kreis Neuss sind mehrere Tiere verendet. Ein Pferd und eine Hündin mit ihren sechs Welpen kamen in den Flammen am Sonntagmorgen ums Leben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein zweites Pferd wurde noch rechtzeitig gerettet und einem Tierarzt übergeben.

