Frau stirbt nach Fettexplosion beim Kochen

Herford (dpa/lnw) - Nach einer Fettexplosion während des Kochens ist eine Frau aus Herford an ihren Verletzungen gestorben. Die 96-Jährige hatte nach Angaben der Feuerwehr am Samstagmittag eine tiefgefrorene Speise in einer Pfanne zubereitet, als es zu der Explosion kam. Die Kleidung der Frau habe daraufhin Feuer gefangen. Sie zog sich schwere Verbrennungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort erlag sie laut Polizei am Abend ihren schweren Verletzungen.

Von dpa