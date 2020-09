Bayer-Sportdirektor schließt weitere Transfers nicht aus

Leverkusen (dpa) - Einen Hochkaräter als Ersatz für Kai Havertz schließt Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes kategorisch aus, dennoch könnte der Club auf dem Transfermarkt noch aktiv werden. «Wir werden Havertz nicht 1:1 ersetzen. Wir wollen das auf die Mannschaft verteilen», sagte Rolfes am Sonntag im Sport1-«Doppelpass». «Wir schauen, wie wir uns in unserem Gefüge noch verstärken können und welche Optionen es gibt. Aber auch nur, wenn wir wirklich davon überzeugt sind. Wir werden keine verrückten Sachen machen und gehen da mit Augenmaß vor», sagte Rolfes am Sonntag im Sport1-«Doppelpass».

Von dpa