Nach Spuckattacke: DFB-Ausschuss ermittelt gegen Kabak

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund ermittelt gegen Ozan Kabak vom FC Schalke 04 nach dessen Spuckattacke im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen. Der Kontrollausschuss hat wegen des Verdachts eines «krass sportwidrigen Verhaltens in der Form einer Tätlichkeit» die Gelsenkirchener zu einer Stellungnahme aufgefordert, wie der DFB am Montag in Frankfurt mitteilte.

Von dpa