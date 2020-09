HSV an Spitze: Zwei Terodde-Treffer bei 4:3 in Paderborn

Paderborn (dpa) - Simon Terodde hat den Hamburger SV vor dem ersten empfindlichen Rückschlag im Unternehmen Wiederaufstieg bewahrt. Mit seinem zweiten Doppelpack (24./57.) im zweiten Saisonspiel bescherte der Neuzugang aus Köln seiner Mannschaft beim sehenswerten 4:3 (2:3) in Paderborn die erste Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga seit zehn Monaten. Die weiteren Treffer für das Team von Trainer Daniel Thioune steuerte Manuel Wintzheimer (14.) und Aaron Hunt (82./Foulelfmeter) bei. Dagegen musste der kampfstarke Bundesliga-Absteiger aus Ostwestfalen am Montag vor 300 Zuschauern in der Benteler-Arena trotz Toren von Dennis Srbeny (34./Foulelfmeter) und Chris Führich (36./38.) die bereits zweite Saisonschlappe hinnehmen.