Machtkampf in SPD: Kutschaty kandidiert für Landesvorsitz

Als Spekulation geisterte der Plan schon lange durch Düsseldorfer Landtagsflure: Nach der Kommunalwahl werde SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty dem bislang glücklosen Landesvorsitzenden Sebastian Hartmann die erwartet dürftige Bilanz vor die Füße werfen und seinen Führungsanspruch in der Partei kundtun. Ganz so schlecht hat die SPD zwar bei den Bürgermeister- und Landratswahlen nicht abgeschnitten. Doch Hartmann ist schon länger in der Partei umstritten. Am Donnerstag machte Kutschaty darum Ernst, kündigte seine Kandidatur für den Landesvorsitz an.

Damit die Gewicht bekommt, brach er auch mit dem Grundsatz, Privates aus der Politik zu halten: Er schilderte, wie er als Kind in einer Sozialwohnung im Essener Norden aufwuchs und als Erster in der Familie überhaupt Abitur machen durfte. „So etwas prägt“, sagte der 52-Jährige. Deshalb sei soziale Gerechtigkeit sein politischer Antrieb: „Solange die Herkunft des Kindes mehr bestimmt als Fleiß und Talent, wird die Sozialdemokratie gebraucht.“ Ökologische Fragen oder die sinkende Wahlbeteiligung forderten von der Partei Antworten. „Mein Ansatz ist: Raus zu den Leuten.“

Mit seiner Kandidatur kam Kutschaty einem für Sonntag geplanten Spitzentreffen mit dem Bundesvorsitzenden Norbert Walter-Borjans und dem Chef der Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, zuvor, bei dem die ungeklärte Machtfrage im mit rund 101 000 Mitgliedern größten Landesverband gelöst werden sollte. Wie aus Parteikreisen verlautete, sollte dabei der bislang glücklos agierende Landesvorsitzende Sebastian Hartmann zum Rückzug bewogen werden. Der hatte bereits am Sonntag seine Kandidatur angekündigt. Kutschaty musste aber offenbar fürchten, nicht als alternative Lösung nominiert zu werden: „Ich halte eine offene Abstimmung für eine vernünftige Lösung.“

Inzwischen bezweifeln führende Genossen, dass das Spitzengespräch noch Sinn macht. Dabei hatte Hartmann Anfang der Woche erneut erhebliche Kritik auf sich gezogen. Der Landesvorstand war sauer auf ihn, weil er bei einer Pressekonferenz die geplante Option für eine Doppelspitze wie im Bund als offizielle Strategie für eine neue Führungsstruktur der SPD präsentiert hatte. Ungleich schärfer fiel der Unmut über das Vorgehen Hartmanns dem Vernehmen nach in der Landtagsfraktion aus. Der erklärte Donnerstag nur: Kutschaty habe mit ihm nicht gesprochen. Sein Ziel bleibe die Einheit der SPD. Was das heißt, ließ er offen.