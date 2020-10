In Kommode versteckt: Schmuggler mit Schrotflinten erwischt

Anröchte (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 44 bei Anröchte haben Zollfahnder einen Schmuggler mit 18 französischen Schrotflinten erwischt. Die Gewehre waren in Einzelteile zerlegt in einer alten Kommode in der Ladung versteckt, wie das Zollfahndungsamt Essen am Donnerstag mitteilte. Der 43-jährige Fahrer eines Kleintransporters war laut dem Bericht auf dem Weg von Frankreich nach Polen.

Von dpa