SPD fordert erneut Studie zu Rechtsextremismus bei Polizei

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach Bekanntwerden rechtsextremer Tendenzen bei Beamten auch im NRW-Verfassungsschutz hat die Landtags-SPD ihre Forderung nach einer Studie zu Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei bekräftigt. Der Fall mache «einmal mehr deutlich, dass wir sehr dringend eine Untersuchung und eine Studie brauchen, wie sich rechtsextremistisches Gedankengut auch in den Köpfen von Bediensteten im öffentlichen Dienst breit machen kann», sagte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Donnerstag in Düsseldorf. Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) müsse da jetzt «springen».

Von dpa