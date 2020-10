Metro-Machtkampf: Kretinsky startet Übernahmeangebot

Inhaber von Vorzugsaktien haben in der Regel kein Stimmrecht, erhalten dafür aber üblicherweise eine höhere Dividende. Eine Stammaktie dagegen ist mit einem Stimmrecht verbunden.

Die EPGC hielt zuletzt knapp unter 30 Prozent der Metro-Anteile und will mit der Offerte den Anteil über diese Marke heben. Eine Mindestannahmeschwelle für das Angebot gibt es nicht. Das Unternehmen rechnet unverändert nicht damit, «nach dem Vollzug des Übernahmeangebots mehr als 50 Prozent der Stimmrechte zu halten», wie es hieß.

Die Metro hatte das Angebot in einer ersten Reaktion als «erheblich unterbewertet» kritisiert. Vorstand und Aufsichtsrat des Handelskonzern kündigten am Donnerstag an, die Angebotsunterlagen nun gründlich prüfen zu wollen. Danach werde man den Aktionären eine begründete Stellungnahme dazu vorlegen. Bis zu deren Veröffentlichung sollten die Aktionäre keine Maßnahmen ergreifen, empfahl das Unternehmen.