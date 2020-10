Folkwang zeigt 2021 Riesen-Installation von Kippenberger

Essen (dpa/lnw) - Im Museum Folkwang ist im Frühjahr 2021 die selten gezeigte Großinstallation «The Happy End of Franz Kafka’s «Amerika»» von Martin Kippenberger (1953-1997) zu sehen. Inspiriert von Kafkas Romanfragment «Der Verschollene/Amerika» baute Kippenberger ein etwa 20 mal 30 Meter großes Sportfeld, auf dem 50 Sitz- und Tischgruppen stehen. In Essen werde die «Urfassung» von 1994 präsentiert, teilte das Kunstmuseum am Donnerstag mit. Das Werk wird vom 7. Februar bis zum 2. Mai in der großen Ausstellungshalle gezeigt.

Von dpa