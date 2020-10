Armina-Sportchef Arabi: «Saisonstart macht Gier auf mehr»

Bielefeld (dpa) - Nach vier Zählern aus den ersten beiden Partien will Aufsteiger Arminia Bielefeld am kommenden Spieltag in der Fußball-Bundesliga die nächsten Punkte holen. «Der Start ist gelungen, das macht Gier auf mehr», sagte Sportgeschäftsführer Samir Arabi zwei Tage vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky). «Wir wollen weiter ungeschlagen bleiben, wir kommen bestärkt aus den ersten beiden Spielen», betonte U 21 Nationalspieler Amos Pieper am Donnerstag.

Von dpa