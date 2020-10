Köln (dpa) - Hazel Brugger (26, «heute-show»), in den USA geborene Schweizerin, ist schwanger. Das gab sie am Donnerstag via Instagram und Twitter bekannt. «Für alle, die dachten, 2020 gibt es nur beschissene Nachrichten - hier mal was Gutes: Ich bin schwanger!» schrieb die Kabarettistin.

Von dpa